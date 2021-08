Juliana cola com Haddad e volta a se empolgar com PT

Vereadora novata e alçada à condição de ‘estrela regional’ do PT, Professora Juliana esteve no final de semana com o provável candidato do partido ao governo do Estado Fernando Haddad. Juliana foi atacada no começo do mês pelo vereador bolsonarista Felipe Corá e passou a ser defendida por instâncias superiores do partido.

A pedido do NM, ela comentou a força do também professor Haddad para a região e para o estado. “Haddad é um grande nome do PT, teria sido um grande presidente, que não deixaria nosso país chegar ao ponto que está, ao contrário, estaríamos no rumo do desenvolvimento e da democracia. Haddad tem plenas condições de ser um grande governador para o nosso Estado, atuando na valorização de políticas sociais, cuidando muito bem de pautas como a saúde e educação”.