Juíza manda Dr Nivaldo retirar vídeo feito no sindicato

A juíza eleitoral de Nova Odessa Eliana Cássia da Cruz acatou pedido da coligação do PSDB contra o candidato do Republicanos Dr Nivaldo e decidiu que ele terá que retirar das redes sociais um vídeo gravado dentro do sindicato dos Servidores da cidade.

Nivaldo e Dr Lourenço/PSDB são os dois médicos entre os sete candidatos a prefeito de Nova Odessa.

Na sentença, a juíza assinala que “O conteúdo (…) veicula pedido de voto e, obviamente, o apoio do Presidente do Sindicato, o que nem precisaria ser expresso, diante das circunstâncias da divulgação do vídeo, na página da rede social do candidato”.