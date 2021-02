Juiz mantém prisão de Daniel Silveira. Malafaia defende deputado

O deputado federal Daniel Silveira PSL-RJ teve a sua prisão em flagrante mantida durante a audiência de custódia realizada há pouco. O juiz Aírton Vieira, auxiliar de Alexandre de Moraes no STF, ordenou a manutenção da prisão do deputado bolsonarista até que a Câmara delibere sobre o assunto.

MALAFAIA NO ATAQUE- O pastor Silas Malafaia, líder da Assembleia de Deus, saiu em defesa do deputado Daniel Silveira (PSL-RJ), preso por incitar violência contra ministros do Supremo Tribunal Federal (STF), e ameaçou deputados evangélicos que votarem a favor da prisão.

“Alerta à Frente Parlamentar Evangélica! Deputado evangélico que votar em favor dessa aberração jurídica de manter um deputado preso por suas falas, vou denunciar aos evangélicos, para nunca mais ser votado por nós. O que está em jogo é o Estado Democrático de Direito. Absurdo”, disse em sua conta no Twitter.