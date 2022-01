Judocas de Santa Bárbara conquistam faixa preta da modalidade

Sete atletas da equipe de Judô da Seme (Secretaria Municipal de Esportes) conquistaram a faixa preta da modalidade em exame de graduação da Federação Paulista de Judô. Lucas Rafael da Silva, Egmar Silva de Oliveira, Murilo Testa, Raphael Schiavon, Danilo Paulo da Silva e Pedro Henrique Tersi Argentão, conquistaram a faixa preta – 1º DAN, enquanto Alexandre Joaquim Ferreira conquistou a faixa preta – 2º DAN.

O exame da federação ocorreu no fim do ano, de maneira online. Essa é a 19ª conquista de faixa preta do Judô barbarense, coordenado pelo Sensei Rodrigo Teixeira Lima.

“A preparação dos atletas contou com muita dedicação nos treinos realizados em duplas, nos estudos e cursos remotos. Nestes 19 anos formamos vários atletas e, agora, estes judocas seguem o caminho profissional na modalidade e para sua filosofia de vida”, comentou o técnico.

Os demais judocas faixas pretas são Francielle Cristine, Fabrina Leite, Sara Souza, Diego Gomes Caixeta, José Ricardo, Paulo Roberto, Édipu William de Camargo, Jorge Pereira, Rosalbo Bortoni, José Roberto Capucci, Matheus Bassetto e Vinícius Maluf.