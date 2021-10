Judiciário de Nova Odessa promove palestra online do Projeto AFIN nesta 4ª-feira

O Poder Judiciário de Nova Odessa promove nesta quarta-feira (20/10), a partir das 19h30, mais um encontro online (o segundo) da Jornada de Debates sobre o processo de elaboração do “Plano Municipal da Primeira Infância – Dialogando para Transformar, para a salvaguarda das próximas gerações”, com transmissão ao vivo pela plataforma Teams. As palestrantes desta quarta-feira são Ivânia Ghesti e Lígia Pimenta.

As inscrições, também online, podem ser feitas gratuitamente no endereço https://www.projetoafin.org/inscricoes?utm_campaign=ebee73df-6330-4380-9c08-a6f6d422659d&utm_source=so&utm_medium=mail&cid=b87639d0-a402-4c9b-8aed-fd452264d58d. Mais informações podem ser obtidas no site do projeto, o https://www.projetoafin.org/.

Ivânia Ghesti é doutora em Psicologia Clínica e Cultura pela UnB, analista judiciária desde 1999, ex-assessora da Frente Parlamentar da Primeira Infância e dos Ministérios da Cidadania e da Justiça. Desde 2020, atua no Conselho Nacional de Justiça, contribuindo na execução do Pacto Nacional pela Primeira Infância.

Já Lígia Pimenta é doutora em Psicologia Clínica pela PUC-SP, líder executiva da Primeira Infância pelo Insper, docente do curso de Pacto pela Primeira Infância do Conselho Nacional de Justiça e na Escola Superior de Advocacia/ESA/SP. É facilitadora de processos colaborativos e diálogos entre governos, empresas e o Terceiro Setor.

“As jornadas de debates vêm acontecendo mensalmente, tiveram início com um webinário em junho em que nossos palestrantes falaram da importância da Primeira Infância para a transformação social do nosso país. E agora estamos numa fase de encontros para falarmos especificamente da construção do Plano Municipal”, explicou a juíza da 2ª Vara de Nova Odessa, Michelli Vieira do Lago Ruesta Changman, idealizadora do projeto.

“Nova Odessa já conta com um projeto de lei que está na Câmara para ser aprovado que vai dar base ao Plano Municipal, e nessa conjuntura de sensibilização intensa das lideranças políticas, dos atores sociais e da comunidade em geral, bem como da rede de garantias, estamos construindo juntos esse trabalho. Essa palestra vai nos ajudar a conversar com a sociedade”, completou a magistrada, estendendo o convite para a palestra online a toda a comunidade novaodessense.

A iniciativa do Tribunal de Justiça de São Paulo conta com parceria do Ministério Público, Subseção da OAB de Nova Odessa, Defensoria Pública, Associação dos Magistrados do Estado, Prefeitura de Nova Odessa, Câmara Municipal de Vereadores, Instituto Alana e do Núcleo de Pesquisas da Primeira Infância da USP.

O evento integra o Projeto AFIN (Afeto na Infância – Você afinado com seu filho), da Vara da Infância e Juventude de Nova Odessa, que conta com apoio institucional dos Poderes Executivo e Legislativo do Município e promove o desenvolvimento infantil através de ações que estimulem a prática de habilidades parentais saudáveis na Primeira Infância.

Mais informações em www.projetoafin.org, https://www.instagram.com/projeto_afin/ e em https://www.facebook.com/afetonainfancia/. O canal do Projeto AFIN no Youtube é o https://www.youtube.com/channel/UCYnnZiihZqAz0jJid4Z2r1w.