Em Americana, Felipe Corá leva ‘dura’ de Juninho Dias

O vereador Juninho Dias (MDB) usou seu tempo de liderança durante a sessão desta quinta-feira para pedir que o vereador de Santa Bárbara Felipe Corá (Patriotas) se desculpasse com a vereadora Professora Juliana (PT) pelas falas direcionadas a ela em um vídeo divulgado no final de julho.

Felipe Corá esteve presente na sessão da Câmara de Americana nesta quinta e, ao perceber a presença do parlamentar barbarense, Juninho pediu a ele que “tomasse uma atitude de homem” e se desculpasse com Juliana. No vídeo divulgado por Corá, ele sugeriu que a vereadora lavasse a boca com ácido sulfúrico antes de citar o nome do presidente Jair Bolsonaro. A fala de Corá foi encarada por diversos políticos e lideranças como desrespeito, extrapolando o debate político divergente, uma vez que é um defensor ferrenho de Bolsonaro.

“Eu ia abrir mão da minha palavra, mas acabei observando a presença do vereador de Santa Bárbara aqui na casa e como estávamos falando de leis defendendo as mulheres, eu gostaria de uma atitude dele como homem de pedir desculpas para a vereadora desta casa. Já que teve coragem de sair da cidade dele para prestigiar a gente, acho que nada mais importante do que pedir desculpa, porque política não tem ofensas e atitude como essa precisa ser corrigida”, disse Juninho.

Ao ver que Juninho se dirigia a ele, Corá deixou o plenário sem qualquer reação.