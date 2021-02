Jr Dias vai a Omar pra definir quem vem a deputado

Vereador mais votado de Americana em 2020 com 3.998 votos e um dos principais herdeiros políticos do ex-prefeito Omar Najar, Jr Dias foi visitar ON esta terça-feira ‘como amigo’. Instado pelo NM se acredita que o parceiro vem a deputado no ano que vem, JD disse que ‘se ele não vier, eu venho’.

O NM já mediu a força dele junto ao eleitor de Americana e viu que Jr Dias está na ponta ao lado do deputado estadual Cauê Macris (PSDB). Dias passa dos 20%, o que pode representar mais de 30 mil votos, faltando número semelhante fora para colocá-lo no jogo.

Informações de bastidores dão conta de que Jr Dias é um mero desconhecido do MDB estadual. Ele só teria sido ‘notado’ após a votação vitoriosa deste ano.