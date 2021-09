JR Dias vai a Curitiba conhecer UPA 24h referência em atendimento de excelência

Nesta segunda-feira (27), o vereador Juninho Dias (MDB) visitou a Câmara Municipal de Curitiba e a Unidade de Pronto Atendimento – UPA CIC, que é modelo em atendimento de saúde e gerenciada pela mesma empresa que é responsável pelo PA Zanaga.

Em Curitiba, Juninho foi recepcionado pelo vereador Pier Petruzziello (PTB), que em seu gabinete explicou o processo de reabertura e implantação da UPA CIC, a única unidade de pronto atendimento do sul do país a ter a certificação ONA (Organização Nacional de Acreditação). A acreditação ONA se dá pela metodologia de avaliação e certificação da qualidade de serviços de saúde com objetivo de direcionar a melhoria contínua da gestão e da satisfação dos seus usuários.

A unidade em questão possui atualmente nível de satisfação entre 95 e 98%, enquanto as unidades convencionais estão próximos de 50% em termos de satisfação, segundo avaliação de seus usuários. “É muito importante conhecer modelos de sucesso de outras cidades e buscar meios para trazer soluções para a cidade de Americana. Hoje, temos o Pronto Atendimento 24h do Zanaga e diante da visita em Curitiba, vou levar ao Prefeito a possibilidade de tornar o PA Zanaga uma UPA, que além de receber verbas de custeio, também poderá alcançar resultados melhores e mais satisfatórios, tomando como base a unidade modelo de Curitiba. Americana precisa buscar ganhos na área da saúde, a estruturação apenas do hospital municipal não se faz suficiente diante do crescimento da cidade, bem como das demandas da população por atendimento justo e humanizado”, disse Juninho Dias.

Segundo o parlamentar, a visita foi motivada pelas recentes notícias em relação à empresa responsável pela venda dos respiradores em Americana, tornando necessário um acompanhando mais próximo da empresa responsável pela gestão da saúde na cidade, em especial na unidade 24h do Zanaga.

Com atuação sempre presente na região do Zanaga, esta agenda interestadual foi fundamental para que o parlamentar conheça outras experiências bem sucedidas do grupo empresarial que administra o PA Zanaga, empresa também responsável pelos serviços médicos na UPA CIC, em Curitiba.