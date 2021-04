Jr Dias renuncia a cargo na Mesa da Câmara

O vereador de Americana Juninho Jr Dias/MDB apresentou carta de renúncia ao cargo de segundo secretário da Mesa Diretora da Câmara Municipal. Jr Dias alega que deixa o posto por ‘incompatibilidade’ com o presidente da Câmara Thiago Martins/PV.

O estopim para a renúncia de Jr Dias teria sido a decisão de Martins de fazer a mudança do prédio da Câmara para a antiga fábrica da Nardini, mais distante do Zanaga, bairro base de Dias. No documento, Dias ataca Martins e diz que ele tem tomado as decisões de forma ‘isolada e sem a participação conjunta, efetivamente’ dos demais membros da mesa. Na coletiva do anúncio de mudança de prédio na semana passada, Martins foi questionado sobre o caráter coletivo da decisão da mudança e ele confirmou que os vereadores foram consultados. Sete vereadores participaram da coletiva.

TRETA ANTIGA– Dias e Martins travam disputas com vitórias cada vez para um lado. Na secretaria de Esportes, Martins comandou a pasta até o final do ano passado- e Dias atacou duramente o então secretário Paraná em sessão da Câmara. Hoje Dias comanda a secretaria. Nas urnas, Dias se saiu melhor em 2020, mas Martins e seu PV que comandam a Câmara. O verde tem tido mais projeção na mídia por conta das ações da Mesa.