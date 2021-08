Jr Dias questiona direitos básicos dos moradores dos assentamentos

O vereador Juninho Dias (MDB) protocolou requerimento na Câmara Municipal de Americana questionando ao Poder Público Municipal informações quanto à população do Monte Verde e assentamentos Milton Santos, Roseli Nunes e Sobrado Velho.

Depois de ser o parlamentar à frente da vacinação da COVID-19 nesta região, Juninho busca garantir que os direitos básicos dos moradores daquela região estejam assegurados pela Prefeitura de Americana. Entre os questionamentos, está o acompanhamento do crescimento populacional e como tem sido realizado este controle pela Administração na região, além de questões direcionadas aos direitos básicos como saúde, educação, transporte, lazer e saneamento básico.

O documento, que acompanha questões bem pontuais sobre tema, tem o objetivo de acompanhar o que tem sido realizado no local, bem como as projeções para a região. “Todas as vezes que vou para a região do Monte Verde, as perspectivas do local são ampliadas, consigo ver mais e mais as necessidades de lá e como fiscalizar e cobrar do Poder Público, meios que tornem a realidade dos moradores dali mais confortável e adequada; são direitos básicos como educação, saber se as crianças estão assistidas, saber se o transporte coletivo realmente contempla quem precisa se locomover ali, isso tudo é importante demais pra não ser cobrado e acompanhado por mim como vereador, e pelo poder público como um todo”, concluiu o vereador.