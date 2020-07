JR Dias questiona repasse milionário ‘já destinado’ por Rodaben

O vereador Juninho Dias (MDB) protocolizou nesta quarta-feira um requerimento interno que solicita ao Presidente da Câmara Luiz da Rodaben (Cidadania) informações em relação aos valores repassados da Prefeitura para a Câmara Municipal. Segundo o parlamentar, o questionamento foi feito devido à procura do público exigindo a fiscalização da gestão do dinheiro público.

No texto do requerimento, o parlamentar questiona: “Caso haja mais receita do que despesas, é de conhecimento comum que a Câmara poderá fazer a devolução do valor à Prefeitura Municipal ao final de cada exercício ou até antes desta data. Diante do cenário que vivemos atualmente, a mesa diretora desta Casa de Leis já considerou a hipótese de realizar a devolução antes de dezembro? Assim, caberia a Prefeitura a decisão de destinar essa verba à saúde, ao combate do novo coronavírus ou até da folha de pagamento, tendo em vista a queda acentuada na arrecadação municipal?”.

RODABEN – O presidente da casa já havia colocado o valor à disposição do prefeito Omar Najar (MDB) para que fosse utilizado em ações de combate ao coronavírus no município. Rodaben anunciou a disponibilidade do dinheiro em março, ao desistir da construção do prédio da nova Câmara para que fosse utilizado na área da saúde. Neste ano, o presidente já devolveu aproximadamente R$1,5 milhão para a prefeitura.