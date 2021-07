Jr Dias quer saber das especialidades médicas da rede pública de Americana

O vereador de Americana Juninho Dias (MDB), protocolou um requerimento na Câmara Municipal questionando as especialidades médicas ofertadas na rede pública municipal de saúde. De acordo com o vereador, o gabinete vem recebendo “inúmeras reclamações”.

O requerimento questiona a quantidade de especialistas ativos na rede municipal, além do prazo que os usuários do sistema de saúde aguardam para serem consultados pelos especialistas.

“São inúmeras as reclamações da demora em conseguir uma consulta com um médico especialista pela rede e isso não pode ficar assim, há anos a gente vem lidando com isso no município, mas com a COVID-19 os números aumentaram de pessoas que precisam de especialistas, mas não tem agenda e isso é totalmente desesperador para quem precisa; acompanharei de perto essa situação”, disse Juninho.

O requerimento ainda questiona quanto ao local dos atendimentos, se estão concentrados ou divididos pela cidade.