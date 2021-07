Jr Dias quer que CPFL “adote” o Bosque das Nascentes

O vereador Juninho Dias (MDB) encaminhou ofício à CPFL Energia propondo que a concessionária do sistema elétrico que opera no município adote o Bosque das Nascentes, localizado no bairro Antônio Zanaga, por meio de uma parceria com o poder público municipal. A ideia é que a empresa assuma as manutenções do local como contrapartida pela instalação da nova subestação da companhia no bairro.

No documento, Juninho destaca que a área em si tem um grande potencial para aproveitamento ambiental e desenvolvimento de atividades diversas, citando a possibilidade de acolher programas de sustentabilidade com participação da população. O bosque dispõe de lago, pistas de caminhada, palco para apresentações artísticas, espaço aberto de campo e uma pequena área para a prática de exercícios específicos.

“O Bosque das Nascentes tem muito potencial, mas infelizmente a prefeitura, mesmo com o auxílio da administração regional, não consegue extrair dele tudo o que é capaz de oferecer à população. Assim, com a adoção pela CPFL, que já desenvolve programas ambientais e de sustentabilidade, o local pode ser bem mais aproveitado por ambas as partes”, frisa Juninho.