Jr Dias pede clínica veterinária do “Programa Meu Pet” para Americana

O vereador Juninho Dias (MDB) protocolou uma moção de apelo ao Governador de São Paulo, João Doria (PSDB), pela inclusão do município de Americana no PROGRAMA MEU PET, reforçando a indicação feita pelo Deputado Estadual Rogério Nogueira (DEM).

O programa prevê a construção de uma clínica veterinária para atendimento gratuito de animais domésticos por meio de recursos do governo do Estado de São Paulo, cabendo ao município em uma primeira etapa apenas a cessão do terreno.

O vereador também pediu apoio ao Prefeito Chico Sardelli (PV), por meio de ofício, tanto para viabilizar o programa quanto para reforçar as tratativas.

“Acredito que a união de forças em torno de uma ação como esta é fundamental para alcançar o nosso objetivo e poder oferecer à população o acesso a um serviço tão necessário e básico como este. A causa animal também tem espaço no meu mandato. Agora caberá à administração conduzir as tratativas com estudos e bom diálogo para que possamos tornar essa clínica veterinária uma realidade aqui na nossa cidade”, disse Juninho.