Jr Dias lança programa ao vivo “Fale com Juninho Dias”

O vereador de Americana Juninho Dias (MDB) anunciou que lançará um programa, no próximo dia 30, em que responderá ao vivo perguntas enviadas pela população. O programa chamará “Fale com Juninho Dias”.

De acordo com o parlamentar, as perguntas podem ser enviadas em seu perfil do Facebook, através de mensagem ou comentário nas artes do programa, WhatsApp do gabinete, ou na caixa de perguntas do seu Instagram.

A dinâmica será a seleção das melhores perguntas enviadas para serem respondidas ao vivo.

“Muitas pessoas têm dúvidas e curiosidade sobre o mandato, esse formato será uma forma de esclarecer, prestar contas, levar conhecimento sobre meu mandato, sobre Americana, aproximando a população do seu representante”, disse Juninho.

As perguntas já podem ser enviadas nas redes sociais do vereador e no WhatsApp (19) 98409- 9069. O programa tem início na próxima quarta-feira (30/06) às 19h através da página do Facebook do vereador Juninho Dias.