Com moção, Jr Dias aplaude profissionais de saúde do Hospital Municipal

O vereador de Americana Juninho Dias protocolou, nesta segunda-feira, uma moção de aplausos a todos os profissionais da saúde atuantes no Hospital Municipal.

No último sábado, o Hospital, que vinha suprindo a demanda da ocupação máxima dos hospitais particulares da cidade, anunciou sua superlotação em decorrência do coronavírus.

“Eu venho acompanhando o crescimento na procura por atendimento médico nos últimos meses e é ciência de todos a situação que a saúde vem enfrentando no combate ao Coronavírus, com enfermarias e leitos de UTI lotados, e por mais exaustivo e intenso que esteja a situação, toda equipe médica está lutando para atender todos da melhor maneira possível, com jornadas de trabalho sobrecarregadas, e com um grande número de pacientes todos os dias. É de extrema importância o reconhecimento do esforço de todos os profissionais da área da saúde, que não medem esforços para atender a toda a população de Americana”, disse Juninho.