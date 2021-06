Pobreza menstrual, UBS animal e society; Jr Dias busca soluções em três frentes

JUNINHO DIAS PEDE MUDANÇA DE LOCAL DA UBS ANIMAL PARA NAO PERDER EMENDA

Após questionamento do vereador Juninho Dias (MDB), a prefeitura de Americana informou que a verba anunciada para a construção da UBS Animal de cerca de R$ 500.000,00, em 2019 pelo Deputado Estadual Bruno Lima, foi utilizada no combate a pandemia da COVID-19. Diante de tal fato, o parlamentar oficiou o Deputado para que a outra parcela correspondente ao anúncio, que totaliza investimento de mais R$500.000,00, seja devidamente tratada junto ao Poder Executivo Municipal. A ideia do parlamentar é que hajam tratativas para a utilização da verba e que se aproveitem do espaço onde hoje é localizado o Centro de Zoonoses de Americana. Segundo Juninho Dias, “se a verba foi utilizada no combate a pandemia e obedeceu todos os requisitos legais, ótimo; agora temos a outra parte do valor para agregar na saúde animal de Americana e é necessário que façamos bom proveito da verba e pensamos em soluções para que a cidade não perca o valor”.

JUNINHO DIAS PEDE POLÍTICAS PÚBLICAS VOLTADAS AO COMBATE À POBREZA MENSTRUAL EM AMERICANA

Acompanhando as necessidades em pauta no cenário nacional, o vereador oficiou o Prefeito de Americana quanto a possibilidade de ser instituída no município políticas públicas para assegurar a distribuição gratuita de absorventes femininos às mulheres e meninas em condição de vulnerabilidade. A pobreza menstrual vem sendo debatida frequentemente e o parlamentar trouxe essa questão para ser tratada com urgência pelo governo. Segundo ele “nós precisamos começar a olhar para as necessidades mais simples e entender o quanto o não acesso aquilo pode impactar de forma significativa na vida de jovens e adolescentes, principalmente em época escolar. Estudos em relação à esse assunto tem mostrado impactos diretos na evasão escolar, educação, socialização e desenvolvimento pessoal, o que nos traz o dever, como poder público, de também responder à essas demandas da população!”.

JUNINHO DIAS BUSCA VERBAS PARA CONSTRUÇÃO DE SOCIETY PÚBLICO EM AMERICANA

Com raízes esportivas marcantes, Juninho, ex-atleta brasileiro de karatê, oficiou o Dep. Estadual Rogério Nogueira, na busca por emendas que venham a favorecer o esporte na cidade de Americana. O parlamentar busca o apoio do estado na ampliação de áreas esportivas no município, como verbas para a construção de campo society, uma modalidade que os munícipes não tem acesso de forma gratuita com facilidade na nossa região. “Americana já revelou muitos atletas e hoje sofre muito sem investimentos adequados no esporte. E eu sei que o esporte transforma vidas, minha família vem mostrando isso há anos , então é preciso buscar através de pessoas que confiam e sabem a importância do esporte, as fontes de investimento para o setor”, disse o parlamentar Juninho Dias, que tem atuado firmemente na busca por investimento para a cidade de Americana.