Moradores do Jardim Brasil em Americana se mobilizaram para fazer doação de alimentos às pessoas necessitadas do bairro. O programa ‘Mesa Solidária’ acontece atualmente todos os dias das 8h às 17h e os bens ficam disponíveis para as pessoas com necessidades elementares passarem, pegar e levar para a casa.

O jardim Brasil fica na região do Zanaga e o projeto pretende se expandir nas próximas semanas.