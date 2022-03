Grupo de jovens da IEQ arrecadam leite para comunidade carente

Grupo de jovens faz doação de 92 litros de leite a comunidade do Monte Verde em Americana. Jovens da igreja do evangelho Quadrangular fizeram um culto regional no último dia 5/03 e conseguiu arrecadar 92 litros de leite que foi destinado a comunidade do bairro Monte Verde.

O líder regional de jovens da IEQ Gustavo Cruz disse que foi a primeira ação deste ano e que vai continuar fazendo a arrecadar em todos os cultos regional.

O representante da comunidade do Monte Verde Marcelo Silva ficou muito feliz e comentou que com a doação vai conseguir ajudar filias do bairro que realmente necessita. Esteve presente o vereador Pastor Miguel Pires (Republicanos)- coordenador regional da IEQ em Americana se diz muito feliz com o envolvimento dos Jovens e adolescentes da igreja neste tipo de ação ao próximo e grato ao apoio do superintendente pastor Fábio Feltrin.