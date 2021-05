Jovem inicia sonho de ser empresário vendendo balas na Brasil

O jovem João Pedro Messias, de 18 anos, tem o sonho de ser empresário e dá os primeiros passos na Avenida Brasil, em Americana. João vende balas no semáforo ao lado do Clube do Bosque e vê a iniciativa como o início para montar seu próprio negócio.

O sonho de João é ser dono de um loja de roupas e vê as vendas no sinal como uma experiência para seu futuro, além de arrecadar dinheiro. João, além de iniciar a construção do seu sonho com as vendas, também pensa nos estudos voltados para a área em que quer atuar.

“Meu objetivo é me iniciar no mercado de trabalho por conta própria, começar empreendendo para saber como funciona, trabalhando por conta própria.

Meu sonho é expandir meus conhecimentos nessa vida do empreendedorismo e futuramente abrir uma loja de roupas”, disse o estudante.

O garoto faz faculdade de Têxtil e Moda na Fatec Americana e um curso complementar no SENAC, de visual merchandising. “Quero aprofundar mais nessas áreas relacionadas ao munda da moda, pra que futuramente eu possa abrir meu comércio e tem uma base boa pra crescer no mercado”, contou.