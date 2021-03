Jovem de Americana faz vaquinha para tratar doença rara e grave

A jovem de Americana Thalita Romão, de 21 anos, descobriu uma grave e rara doença aos 15. Thalita é portadora da chamada doença de Crohn Grave.

Por conta da intensidade de procedimentos médicos, Taitha organiza uma vaquinha para ajudar na compra de suplementos e materiais cirúrgicos para higiene.

O objetivo da vaquinha é arrecadar R$15.000,00. Até a manhã desta terça, as doações somam R$2.750,00. Para doar, clique aqui.

Veja o relato da jovem:

Meu nome é Thalita Romão, tenho 21 anos e aos 15 anos descobri uma doença rara grave e autoimune para minha idade, chamada Doença de Crohn Grave. Então desde essa época venho sofrendo entre idas e vindas de internações e cirurgias. Nos últimos 3 meses foram feitas 7 cirurgias, dia 30/01 fui internada novamente com muita hemorragia e perca de pus. Precisei retirar todo o intestino grosso, o anus e o reto. Fiquei 4 dias na U.T.I e mais 5 no quarto mas graças a Deus estou aqui mais uma vez então venho pedir encarecidamente ajuda a vocês pois preciso de medicações, suplementos, materiais cirúrgicos para higiene pois ainda vaza muito e infelizmente o que meu pai ganha não da pra arcar com os custos. Tirando isso, ainda tem a depressão e a distonia que vem me dando crises constantemente (distúrbio neurológico onde afeta os músculos e movimentos). Mesmo com toda essa jornada, eu nunca desisti e ainda sonho em me tornar uma médica cirurgiã. Se você sentir de me ajudar ou de compartilhar com amigos e familiares já vai estar me ajudando muito. Desde já eu agradeço a todos, que Deus os abençoe e um forte abraço a todos!

Este é o meu pix caso alguém queira fazer alguma doação direto: 476.928.828-00

Com amor, Thali. 💛