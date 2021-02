José Teixeira assume PDT Nova Odessa

O secretário de educação de Nova Odessa José Teixeira assumiu neste mês o comando municipal do Partido Democrático Trabalhista. José Jorge foi presidente do PT e estava presidente do PTB, sigla que apoiou o prefeito Leitinho na eleição. José é irmão do vereador Prof. Antonio, único nome do PSD na Câmara.

Com história em Nova Odessa, a sigla esteve muitos anos com o ex-prefeito Manoel Samartin e teve entre seus filiados o atual prefeito Leitinho, que hoje está no PSD.

Segundo informações, a nova composição foi negociada pela coordenadora regional do partido, Giovana Fortunato. A ex-vereadora de Americana está responsável por articular a sigla na região.

Após NaBocadoPovo.