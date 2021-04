José Pereira assume o Cidadania em Nova Odessa

O ex-vereador José Pereira é o novo presidente do partido Cidadania (ex-PPS) em Nova Odessa. Por unanimidade, o diretório estadual aprovou a nova direção partidária na cidade. Pereira busca a estruturação da sigla com vistas às eleições de 2022, na qual pretende lançar candidaturas para deputado estadual e federal.

O partido esteve atuante nas pautas e trabalhos da cidade nos últimos anos, incluindo o ex-vice-prefeito Oscar Berggren Neto. E também na eleição do ano passado concorreu a vice-prefeito, com o pastor Wagner Longhi, na chapa do médico Nivaldo Luís Rodrigues (Republicanos), que acabou desistindo para apoiar Cláudio José Schooder, o Leitinho (PSD).

José Pereira é advogado graduado em Direito pela Unimep e já foi vereador por dois mandatos, além de chefe de gabinete da Prefeitura e diretor do Procon de Nova Odessa. Na semana passada, realizou uma visita ao ex-prefeito Bill Vieira de Souza (PSDB), atual diretor-executivo da Agemcamp (Agência Metropolitana de Campinas).

Na ocasião, falaram sobre a atuação regional e Pereira convidou Bill para concorrer a deputado estadual pelo Cidadania. “Vamos lançar na cidade deputado estadual e federal”, garante. O diretório tem ainda nomes de Fernanda Bianchini, Gilson Geraldo da Silva, Luci Castellani Pereira e Wagner Longhi, que é o diretor de Promoção Social na gestão Leitinho.