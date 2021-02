José Henrique de Carvalho vai ser adjunto do Esporte

O prefeito de Cláudio José Schooder, o Leitinho, anunciou na sexta-feira (05/02) a contratação do experiente árbitro profissional José Henrique de Carvalho como o novo secretário-adjunto de Esportes, Cultura e Turismo de Nova Odessa. Carvalho “reforça” a equipe do ex-jogador de futebol e profissional de Educação Física Thiago Gentil, anunciado dia 22/01 como secretário da pasta.

José Henrique de Carvalho tem 46 anos, é casado e pai de dois filhos. Foi árbitro do quadro da Federação Paulista de Futebol, da CBF e aspirante à FIFA de 1999 até 2013. Atuou em partidas históricas do Campeonato Paulista, incluindo a final do Paulistão de 2007, sendo considerado melhor árbitro do Estado em 2006 e 2007.

Foi também vice-presidente e presidente da Comissão de Arbitragem da Federação Paulista de Futebol. É formado em Análise de Sistemas pela Unimep (Universidade Metodista de Piracicaba) e possui vários cursos de Gestão Esportiva e de Pessoas, voltados para a área esportiva. Carvalho é instrutor técnico e analista de alto desempenho da arbitragem, observador técnico do VAR (árbitro de vídeo) e atua na área da Educação há 20 anos.

“Estou feliz em ajudar a desenvolver ainda mais o Esporte e a Cultura de Nova Odessa. Entendo que o nosso prefeito Leitinho montou uma excelente equipe técnica, de pessoas que realmente conhecem e vivenciaram o esporte em todos os níveis e tenho certeza que faremos um grande trabalho”, apontou Carvalho.

“Sabemos da importância do Esporte na vida das pessoas, prática essa que na infância e na adolescência colabora para a formação de amizades e, claro, para a saúde e bem estar, ajudando na formação, sendo benéfica para a assimilação de valores e a formação do caráter. Da mesma forma, a Cultura ajuda a formar o caráter das pessoas e a construir a história de um povo. E o Turismo tem um grande potencial na cidade. Esperamos contribuir com o desenvolvimento de Nova Odessa nessas áreas tão importantes da atividade humana”, completou o novo secretário-adjunto.

“Com o Thiago Gentil, o José Henrique, o William Barbosa, o Cadu Pinotti Junior e o restante da equipe altamente profissional que colocamos na Secretaria de Esportes, Cultura e Turismo de Nova Odessa, temos certeza que a cidade vai ganhar muito nestas três áreas nos próximos anos. Nossa cidade vai voltar a ser referência no Esporte e na Cultura, valorizando nossos talentos na região e no Estado”, finalizou o prefeito Leitinho.

“O José Henrique é mais um profissional que tem experiência no esporte de alto rendimento e que é acostumado a trabalhar em equipe, e temos valorizado muito isso. O mérito das coisas que serão realizadas em Nova Odessa será do grupo, da gestão da Secretaria e da administração do prefeito Leitinho. Para isso, nossa equipe está sendo formada por pessoas capacitadas, que trarão benefícios para a população da cidade. Faremos muitas mudanças no Esporte e na Cultura, como determinou o prefeito”, completou o secretário Thiago Gentil.