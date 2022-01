Jornalista Ygor, de Americana, morre aos 41 anos

Morreu este domingo (30) no Hospital São Lucas, em Americana, o jornalista Ygor Salles, de 41 anos. Americanense e são-paulino roxo, deixa uma filha de 7 anos. Salles era editor da versão digital do jornal Folha de S.Paulo há muitos anos. Ele ficou internado por uma semana no hospital e não resistiu à embolia pulmonar.

Profissional admirado por todos na redação, trabalhou no Jornal TodoDia de Americana. Em depoimento, o também jornalista Carlos Ventura postou que Salles “Era um cara parceiro e comprometido com cada pauta, que vai fazer muita falta na vida e no jornalismo. Descanse em paz, meu amigo. Meus sentimentos aos familiares e amigos”.