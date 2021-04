Jornalista Silvio Antonio morre de Covid

O jornalista de Americana Silvio Antonio, que trabalhou na rádio Azul e estava na rádio Notícia FM, morreu vítima da Covid 19 esta quinta-feira. Ele estava internado há cerca de 15 dias. Tinha 61 anos. Abaixo nota divulgada pela Notícia FM

Informamos que faleceu nesta madrugada, em São Paulo, nosso querido Silvio Antonio, aos 61 anos, vítima da covid.

Ele estava internado havia cerca de 15 dias.

Silvio era apresentador do Placar 88, programa esportivo, da nossa Notícia FM.

Ele também era um dos narradores esportivos mais premiados, com passagens marcantes por diversas rádios do interior de São Paulo.

Profissional talentoso, Sílvio fez história no rádio com sua voz marcante e criatividade artística.

Deixa os familiares e fãs por todo o Brasil.

Nós, da Rádio Notícia FM lamentamos profundamente essa grande perda.

Eternamente em nossos corações.