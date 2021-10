Jornalista de Campinas lança coletânea com parcerias

Durante mais de 20 anos, a jornalista de Campinas Bárbara Beraquet atuou em comunicação institucional e na redação de sites, jornais e revistas. Ao longo deste tempo, ela escreveu crônicas e contos para diversos veículos, alguns voltados ao público infantil. “A menina que cuspiu um sol e uma lua”, lançamento na Coleção Ler-Brincar-Criar das Edições Saruê, é seu primeiro livro para crianças. As ilustrações, a capa e a diagramação de A menina que cuspiu um sol e uma lua são de Willia Kátia de Oliveira.

Bárbara assina, ainda, a diagramação do livro “O Gambazinho Saruê”, de Nima Spigolon, professora da Faculdade de Educação da Unicamp, com ilustrações de Lana Maciel, que faz parte da mesma coleção.

Nima Spigolon é escritora e professora. Tem livros publicados, autorais e na condição de organizadora e co-organizadora, e participa de antologias; em 2020, organizou o livro Pandemim, que foi publicado pelo selo Dionysius da Editora Pangeia; em 2021, publicou De(s) Morte(s), seu primeiro livro solo de poesias, e tem cinco microcontos no livro Micros-Beagá (no prelo), ambos em selos da Editora Pangeia, e integrou o projeto Fotoescritos do confinamento: representações do real em tempos de quarentena, da Revista Toró, da Ganesha Cartonera e da Desalinho Publicações.

