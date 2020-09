Jornalista Beto Silva estreia na política e vem de PDT

A chapa do PDT de Santa Bárbara conta com o experiente jornalista Beto Silva que estreia na política nas eleições deste ano. Beto já trabalhou em diversos meios de comunicação da região, passando também por assessorias políticas e agora, pela primeira vez, vai enfrentar as urnas.

Como jornalista, Beto acompanha a política barbarense há 20 anos, o que o motivou a testar o ‘outro lado’.

“Tenho acompanhado a política de Santa Bárbara há mais de 20 anos como jornalista. Nesse período, pude conhecer bem o cenário político, e o mais importante, as carências da cidade e o que os eleitores buscam nos candidatos. Quando recebi o convite, ponderei e vi que posso contribuir com essa cidade que me acolheu tão bem. Na campanha não quero ser nenhum personagem, mostrar o que eu não sou. Vou me apresentar da forma que sou, política não é encenação, é vida real”.