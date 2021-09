O cãozinho Jorge, que ficou desaparecido por quase duas semanas em Santa Bárbara d’Oeste, voltou pra casa esta quinta-feira. O caso foi noticiado aqui no NM e muita gente ajudou na divulgação.

Ele ficou sumido desde o sábado 4 de setembro na região do bairro vila Aparecida próximo ao União Barbarense. A família ficou muito triste com o sumiço mas não perdeu as esperanças até o reencontro.