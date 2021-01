Jorge Ramos assume cargo na Câmara e vai pra comunicação

Fiel escudeiro do ex-vereador Guilherme Tiosso, Jorge Ramos emplacou um cargo na Câmara Municipal de Americana através de indicação de vereador.

Apesar do programa que apresenta ao lado de Tiosso em uma TV local, Ramos foi nomeado na comunicação do poder legislativo no setor de jornalismo, mas não é formado em jornalismo, porém possui o registro de jornalista (que não exige a formação).

Polemista e próximo do ex-prefeito Diego De Nadai (2009-2014), JR atacou durante anos o ex-prefeito Omar Najar/MDB, mas sinalizou uma trégua no final de 2020, e final do mandato de ON. Recentemente, ele tem usado atacar a família dos deputados Cauê e Vanderlei Macris e o governador João Dória- todos PSDB. Ramos deve ocupar espaço dado ao PSL, que foi o partido do presidente Jair Bolsonaro, a quem defende com certa timidez.