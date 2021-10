Jorge Moisés volta ao rádio com sertanejo e peão

Estreia domingo, dia 17 de outubro, na programação da Notícia FM, o programa ‘Cavuca Marruco Véio’, comandado pelo locutor Jorge Moisés e sonoplastia de Dj Ferreirinha. O locutor de grandes rodeios, Jorge Moisés, também é animador, cantor e compositor com músicas gravadas por grandes artistas.

‘Cavuca Marruco Véio’ é a marca registrada de Jorge Moisés, sempre irreverente e bem-humorado. Como ele mesmo diz, “Aprendi tudo com o Zé do Prato. Durante as minhas locuções, eu digo: “Aqui é Puro Zé do Prato”, fazendo alusão ao próprio estilo, afirmando que está animado para esta nova etapa.

O programa irá resgatar a cultura do sertanejo raiz, apresentando os velhos e bons clássicos que marcam este gênero musical tão brasileiro. Além da participação especial de Andréia Marinho, esposa de Beto Lahr, presidente da Festa do Peão de Americana, trazendo as principais notícias, novidades e curiosidades do mundo sertanejo.

O programa ‘Cavuca Marruco Véio’, vai ao ar pela Rádio Notícia FM de Americana, em 88,9, aos domingos, das 8h às 11h da manhã. É possível acompanhar também pelo site da emissora – www.noticiafm.com – e no aplicativo – Rádio Notícia FM.