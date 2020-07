Jorge Jesus acerta e vai pro Benfica

Técnico que revolucionou o modo de jogar futebol no Brasil, o português Jorge Jesus chegou a um acordo com o Benfica e irá comunicar saída ao Flamengo. O Mister, como é conhecido, aceitou a proposta, a informação é do jornal Extra.

O contrato de Jesus com o Benfica deve ser de três anos. O agente do técnico, Bruno Macedo, não nega que o Mister tenha aceitado a proposta. O presidente do Benfica, Luís Felipe Vieira, é amigo pessoal de Jesus. Eles teriam selado o acordo por telefone na noite de quinta (16). O Mister deve levar consigo a comissão técnica.

Segundo a imprensa portuguesa, Jesus já teria até enviado ao Benfica uma lista de reforços. Nela, estariam os nomes do volante Gerson e do atacante Bruno Henrique.

Caso a negociação se confirme, Jorge Jesus deixa o Flamengo após conquistar duas vezes o Campeonato Carioca, além de uma Libertadores, um Brasileirão, uma Recopa Sul-Americana e uma Supercopa do Brasil.