Jojo Todynho vence a Fazenda da Record

A final do reality “A Fazenda 12” consagrou Jojo Todynho como grande vencedora! A funkeira que agitou as redes sociais desde os primeiros dias de reality por sua espontaneidade e tiradas divertidas disputou com Biel a última fase do reality e levou o prêmio de R$ 1,5 milhão para casa.

Antes de anunciar o resultado, Marcos Mion destacou os pontos fortes de cada um dos dois. “O povo brasileiro que só conhecia aquela funkeira espaçosa, que fala alto, tem postura invocada e veio procurar ela aqui na Fazenda, não achou. O que todos conheceram foi a Jordana: uma menina extremamente madura e carinhosa”, afirmou o comandante do reality.

O apresentador citou a experiência de vida da artista: “Dona de uma sabedoria popular impressionante para uma menina de 23 anos. Sabedoria que não foi lida nos livros, mas foi adquirida através de feridas na pele”. “Para você desafiar todos os padrões basta chegar. Sua presença é avassaladora. Seu carisma é acachapante”, definiu Mion sobre a finalista que tinha torcida de Xuxa e Sasha Meneghel, Rafaella Santos e Babu Santana.