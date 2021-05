Jojo Todynho adere a dieta cetogênica

Depois da retirada do balão gástrico, Jojo Todynho segue em busca de uma vida com hábitos mais saudáveis aliada a perda de peso. Acompanhada pela nutricionista Renata Branco, a artista aderiu a dieta cetogênica. “Com o uso do balão gástrico Jojo perdeu alguns quilos e decidiu manter seu ritmo de emagrecimento com foco em uma rotina mais saudável, por isso a Jojo aderiu a dieta cetogênica para perda de peso de forma saudável e já conseguiu eliminar dez quilos nas duas primeiras semanas.

Para termos uma perda de peso saudável devemos pensar em macronutrientes como gordura, carboidrato e proteína. Sendo a cetogênica uma dieta rica em gorduras boas como abacate, castanhas, azeite, proteína como peixe, frango, ovo e reduzida em carne vermelha e muito pobre em carboidrato, no máximo 50g de carboidrato levando em conta a qualidade, carga glicêmica e como esse carboidrato vai ser distribuído no plano alimentar.

Mas devemos também pensar nas vitaminas, minerais, fitoquímicos para termos uma boa capacidade mitocondrial para produzirmos energia através da gordura e termos menos cansaço, fadiga e aproveitarmos os efeitos benéficos da cetose como melhora da resistência insulínica, memória, perda de gordura, disposição” disse a nutricionista.