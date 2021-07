A deputada federal Joice Hasselmann (PSL-SP) relatou nesta quinta-feira ter sofrido um incidente na madrugada do último domingo. Segundo o relato da parlamentar, ela acordou em seu apartamento funcional em Brasília com diversos traumas pelo corpo, incluindo cinco fraturas no rosto e uma na coluna, mas sem lembranças das agressões.

A Polícia Legislativa vai investigar o caso.