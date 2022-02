Joi quer câmeras nos cemitérios

O vereador Joi Luis Fornasari (PV), esteve reunido, nesta segunda-feira (14), com a secretária municipal de Governo, Patrícia Marques de Martino, a quem entregou um ofício e um abaixo-assinado solicitando a instalação de câmeras de monitoramento nos cemitérios municipais. Essa medida tem por objetivo reduzir furtos e atos de vandalismo nesses locais. Ainda no encontro, o parlamentar foi informado que a Prefeitura está promovendo a contratação de vigias para fiscalizarem tanto esses cemitérios quanto o Velório Municipal Berto Lira.

“Fico muito feliz com a informação de que novos vigias farão rondas nos cemitérios e no velório, uma antiga reivindicação da população barbarense”, afirmou Joi, ressaltando que, em anos anteriores, já havia apresentado esse mesmo pedido à Prefeitura. “Infelizmente, são constantes os relatos de munícipes que sofreram prejuízos com a depredação dos túmulos de seus entes queridos, seja pelo simples ato de vândalos, seja por furtos de placas de bronze ou de outros metais”, explicou. Já a ronda no velório pode contribuir para evitar possíveis roubos e furtos, sobretudo no período noturno.