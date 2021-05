JOI: nova modalidade de prazer guiado

Você já ouviu falar em masturbação guiada ? Se ainda não, saiba que existe por aí uma nova técnica que está fazendo a cabeça de homens e mulheres. Trata-se do JOI, acrônimo de Jerk Off Instruction, que traduzido literalmente é “instruções para bater uma”. Essa modalidade está ganhando espaço nas plataformas digitais, principalmente no Tik Tok e no YouTube – ambas plataformas que possuem políticas conservadoras.

Convidados a videomaker de conteúdo sexual Emanuelly Raquel para nos explicar sobre como funciona essa técnica. Primeiro, ela conta que, para levar o indivíduo ao prazer, existem três pontos a serem trabalhados pelos produtores. “Voz, sensualidade e temática, são importantes para cativar a atenção do espectador e levá-lo ao máximo de prazer possível”, disse.

Sobre a técnica, Emanuelly diz: “Consiste em, literalmente, guiar o modo no qual o espectador vai se masturbar, por exemplo, costumamos dar estímulos ao dizer: ‘vai mais lento’, ‘mais rápido’ ‘agora para’, ‘continua’, e por aí vai, apimentando sempre com uma a provocação bem gostosa”, explica a videomaker que também é atriz.

A temática nos vídeos também é levada em consideração, de acordo com a atriz isso faz muita diferença. “Seja de cosplays ou personagens de filmes é muito importante ter essa atenção, porque fazer com que as pessoas tenham a sensação de que estão sendo guiados pelos seus personagens favoritos, é muito bom para o prazer individual”, pondera Emanuelly, que também acrescenta. “É possível apenas ouvir, mas o ideal é que a pessoa também veja”.

JOI e ASMR são bem diferentes

Produzido por vídeo ou áudio (como podcast), o JOI pode ser confundido com o ASMR (Autonomous Sensory Meridian Response) ou Resposta Sensorial Meridiana Autônoma, já que as duas tem como finalidade proporcionar relaxamento e leveza.

Entretanto, a videomaker Emanuelly Raquel aponta uma diferença. “O ASMR consiste mais no relaxamento com sussurros e no caso do erótico é justamente aflorar a libido do espectador de uma maneira mais suave. Já o JOI é uma coisa mais dominadora, mandona, e eu percebo que os espectadores curtem esse lado mais rígido”, explica.

Recomendado para homens e mulheres, Emanuelly reforça a quebra de tabus. “É super saudável que as pessoas curtam seus fetiches fisicamente e também online, porque é um ótimo jeito de relaxar, aliviar o estresse, ainda mais com o JOI, que é um vídeo mais interativo. Inclusive também tem vídeos de JOI especiais para mulheres em meus canais”, finalizou.

Sobre Emanuelly Raquel

Pioneira no Brasil no ramo do entretenimento adulto virtual, Emanuelly Raquel, é uma das principais atrizes, videomakers e youtubers do mundo. Seus vídeos, divulgados nas principais plataformas do segmento, já atingiram milhões de visualizações com usuários de diferentes países.

A carreira começou em 2008, onde sua especialidade é fazer cosplays de personagens famosos dos quadrinhos e animes, mas sempre com toque sensual.. Atendendo aos diferentes pedidos de seus clientes, a profissional foi aprendendo e se especializando em performances como joi, dominadora, roleplay, cuckolds, entre outros.

Além de trabalhar nos grandes canais do segmento pornô, também é atuante nas redes sociais, como Instagram e Twitter, se tornando hoje a brasileira com mais views no segmento adulto, com 500 milhões de visualizações.

Fotos de Emanuelly Raquel / créditos: arquivo pessoal