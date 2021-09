Joi e Kifu pedem mais espaço no orçamento

Os vereadores Joi Fornasari (PV), e Júlio César Kifú (PL) participaram na sexta-feira (24) de Audiência Pública para apresentação da Lei Orçamentária Anual (LOA) de 2022. A audiência foi promovida no Anfiteatro Municipal “Detinha Dagnoni”, atendendo às disposições do artigo 48, parágrafo único, da Lei Complementar 101/2000, e do artigo 44 da Lei Federal 10.257/2001.

Durante a audiência, os parlamentares apresentaram três reivindicações à Prefeitura. Na primeira, eles pedem que a Administração faça a previsão orçamentária para a aquisição de uma máquina motoniveladora, com o intuito de efetuar a manutenção de estradas rurais no Município. Já no segundo e no terceiro pedido, eles cobram o empenho de recursos para a revitalização da estrada Ernesto de Cillo e Saulo Fornazin, seja na sinalização, iluminação ou na construção de acostamentos.

“Hoje a Prefeitura não dispõe de motoniveladora, sendo obrigada a alugar esse equipamento, cujo custo é de R$ 200 por hora de serviço. Além disso, os bairros rurais têm se tornado cada vez mais uma opção de moradia para as famílias e que, por isso, é importante que essas vias rurais estejam em boas condições”, afirmou Joi.

Sobre a revitalização das estradas Ernesto de Cillo e Saulo Fornazin, os vereadores destacam terem se reunido anteriormente com o secretário municipal de Segurança, Trânsito e Defesa Civil, Rômulo Gobbi, a quem pediram a revitalização dessas vias. “A Ernesto de Cillo registrou, apenas neste ano, três acidentes fatais. Já a Saulo Fornazin, que apresenta péssimas condições de tráfego, sem acostamento, tem recebido cada vez mais veículos, uma vez que o Santo Antônio do Sapezeiro tem se desenvolvido como área turística”, disse Joi, destacando a necessidade urgente de melhorias.