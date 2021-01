Jogou o carro em cima do Guarda pra defender ‘fábrica do pó’

Um homem acusado de tráfico de drogas jogou o carro em cima de Guardas Municipais no Jardim Esmeralda na noite desta quarta-feira para defender uma ‘fábrica de pó’. Foram apreendidos no local mais de 17kgs de cocaína em Santa Bárbara d’Oeste .

A equipe tática da Guarda Municipal fazia patrulhamento no cruzamento das avenidas Tenente João Benedito Caetano e São Paulo por volta das 23h15 que foi feita a abordagem a um GM Corsa Sedan que estava estacionado. Com a aproximação da equipe, o rapaz que estava do lado de fora saiu correndo, sendo acompanhado pela equipe enquanto o comandante tentou abordar o veículo, que acelerou contra ele.

O patrulheiro, sem tempo hábil, atirou 2 vezes contra o motorista. A equipe retornou ao local da tentativa de abordagem e o condutor ainda se recusava a descer do mesmo sendo necessário uso escalonado de força física para contê-lo. A busca no interior do veículo resultou em dois tijolos de cocaína.

C. informou ser morador de rua, posteriormente informou residir a rua Itu. Neste endereço foi constatado que ele não morava lá. Depois ele disse morar na rua Botucatu n°602- e se descobriu ser número inexistente.

Através de pesquisa pelo CPF foi verificado que ele morava na rua Itu, mas em outro número. Lá, a senhora N. liberou a entrada da equipe e acompanhou as buscas onde foi localizado dentro do quarto vários utensílios para refino e embalo das drogas além de uma prensa de grande porte, vários moldes e cinco sacos plástico contendo cocaína.

A esposa do rapaz informou que o vizinho teria retirado o resto do entorpecente. Lá, F. disse ter retirado uma caixa térmica com vários tijolos de cocaína escondendo no telhado do vizinho onde foram encontrados 12 tijolos de cocaína.

Todos foram conduzidos até o plantão policial onde a autoridade após tomar conhecimento dos fatos ratificou a prisão em flagrante dos 3 envolvidos por trafico de drogas conforme art° 33 da lei 11.343/06 permanecendo ambos a disposição da justiça para posteriormente passarem por audiência de custódia.

-Entorpecente apreendido

-17.621kg de cocaina ( 14 tijolos )

– 4 sacos grandes de pó branco ( aproximadamente 100 kilos )

– 1 prensa de grande porte

– moldes

– embalagens e utensílios para refino da droga