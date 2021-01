Jogou o carro em cima do da amiga da ex em Nova Odessa

Um rapaz de 22 anos foi preso em flagrante em Nova Odessa após descumprir medida protetiva estabelecido por medida judicial concedida pela Lei Maria da Penha. No último fim de semana, a vítima Y.R.S, de 25 anos, procurou socorro na base operacional da Guarda Civil Municipal de Nova Odessa. Ela relatou que seu ex-namorado havia jogado o seu carro, um Ford/Fiesta, contra o carro da sua amiga, um GM Corsa.

O fato ocorreu quando o jovem viu a sua ex no interior do Corsa. Além de bater o carro, ele fez ameaças de morte. A Guarda foi até o local e deteve o rapaz, encaminhando-o para a Delegacia do Município. O delegado Diego Bini, ao tomar conhecimento dos fatos, constatou que já havia medida protetiva concedida pela Lei Maria da Penha contra o jovem de 22 anos, o que culminou com sua prisão em flagrante por descumprimento de ordem judicial, sendo levado para a cadeia pública, onde ficou à disposição da Justiça.

VISITA

Na última sexta-feira (22/01), os vereadores Tiãozinho do Klavin (PSDB), Levi Tosta (PSDB), Paulo Bishof (Podemos), Oseas Jorge (DEM), Cabo Natal (Avante) e Márcia Rebeschini (PV) foram recebidos na Sede da Guarda Civil Municipal pelo chefe de Gabinete e de Segurança, Coronel Carlos Fanti, e pelo comandante da corporação, o GCM Luciel.

Os parlamentares conheceram as dependências da corporação municipal de Segurança Pública, cumprimentaram os servidores e trocaram informações que auxiliarão os trabalhos dos vereadores, os quais também se colocaram à disposição para trabalhar “defendendo a Guarda Civil Municipal”.