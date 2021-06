Jogadores da seleção decidem jogar Copa América

Os jogadores da seleção brasileira decidiram que vão jogar a Copa América a ser disputa no Brasil.

De acordo com veículos como GE e Folha, os atletas da seleção tomaram a decisão após o afastamento do presidente da CBF, Rogério Caboclo, por acusações de assédio sexual a uma funcionária. Ao longo dos últimos dias, os jogadores teriam tido conversas tensas com a diretoria do órgão por conta da “politização” da Copa América no Brasil, que foi anunciada no Brasil sem aviso prévio apesar do momento vivido pelo país na pandemia. Ainda segundo a imprensa, os brasileiros devem publicar um manifesto criticando a competição em parceria com atletas de outras seleções.