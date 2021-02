Jogador do Santos vai a Câmara e recebe homenagem

O volante Vinicius Balieiro, do Santos, visitou a Câmara de Sumaré na manhã desta terça-feira (09) para receber a moção de congratulação proposta pelo presidente Willian Souza (PT) durante a sessão da última semana. Morador do Jardim Nova Terra, no Matão, região onde vive o parlamentar, o jogador aproveitou para presentear Willian com uma camisa autografada do Santos, e posou para fotos no gabinete da presidência.

Willian apresentou a honraria, aprovada com 18 votos favoráveis, depois que Balieiro foi relacionado pelo técnico do Santos para a partida contra o Palmeiras válida pela final da Copa Libertadores da América, realizada no dia 30 de janeiro, no Rio de Janeiro. No documento, o parlamentar lembrou que o jovem jogador chegou a jogar no famoso estádio do Boca Juniors, em Buenos Aires, contra jogadores mundialmente renomados como o argentino Carlos Tevez.

“Muitos jogadores com quem joguei e jogo atualmente são meus ídolos, então foi um momento de muita emoção vestir a camisa do Santos em partidas tão importantes. Fiquei feliz também com a homenagem do Willian, cara do meu bairro que conhece toda a minha família”, disse o santista, que esteve na Câmara acompanhado pela mãe e pelo irmão Thiago, zagueiro das categorias de base do time da Vila Belmiro.

Balieiro começou a jogar ainda criança e, aos 15 anos, deixou Sumaré para jogar pelo Paulista de Jundiaí. Em 2016, o volante passou a competir nas categorias de base do Santos, e, em 2020, estreou no time profissional. Na edição da Libertadores de 2020, o jogador atuou em três partidas, contribuindo para que o clube chegasse à grande final.

Willian ressaltou que, mesmo que o título da competição continental não tenha sido conquistado, “Vinicius, aos 21 anos, vai escrevendo uma belíssima história desde os primeiros chutes nos campinhos do Nova Terra. Habilidoso e competitivo, como exige o futebol moderno, tem diante de si um futuro promissor para encher de alegrias não só aos torcedores do Santos, mas também de orgulho a todos nós que queremos vê-lo brilhar pelo mundo da bola”, elogia.

“Os irmãos Balieiro são motivo de orgulho para toda Sumaré, pela dedicação e pelo empenho em buscar a realização dos sonhos. O Vinicius já está alcançando objetivos, se destacando em campeonatos importantes e com certeza vai ter uma carreira brilhante pela frente. Desejamos sorte também ao Thiago, que siga os passos de sucesso do irmão e chegue ao time principal do Santos também”, destacou Willian.