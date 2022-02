Joel visita sede do Batalhão da PM em Americana

O presidente da Câmara barbarense, vereador Joel Cardoso, o Joel do Gás (PV), visitou, na tarde desta quarta-feira (9), a sede do 19º BPMI (Batalhão da Polícia Militar do Interior), em Americana. Dentre outros municípios, esse batalhão é responsável pelo policiamento em Santa Bárbara d’Oeste.

Na visita, o presidente do Legislativo foi recebido pelo comandante do 19º BPMI, tenente-coronel da PM Adriano Daniel. “Falamos sobre segurança pública e sobre possíveis convênios entre a Polícia Militar e a Prefeitura, os quais podem resultar em melhorias para nossa cidade”, afirmou Joel.