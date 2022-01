Joel testa positivo pra Covid. Careca preside sessão

O presidente da Câmara de Santa Bárbara d’Oeste, vereador Joel do Gás (PV), testou positivo para Covid-19 ontem (17) e o vice-presidente, vereador Carlão Motorista (Republicanos), aguarda o resultado do mesmo exame. A Câmara informou, via nota oficial, que a sessão camarária de hoje (18 de janeiro), a 1ª Reunião Ordinária de 2022, será presidida pelo 1º secretário da Casa de Leis, vereador Careca do Esporte (Patriota), conforme previsto no artigo 17 do Regimento Interno da Câmara Municipal.

Joel e Carlão estão em isolamento domiciliar e apresentam sintomas leves de síndrome gripal. As reuniões no plenário Dr. Tancredo Neves são transmitidas, ao vivo, pelo site oficial da Câmara, pela rádio Santa Bárbara FM (95.9MHz) e pelas páginas do Legislativo no Facebook e no Youtube (@camarasbo).