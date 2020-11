Perfis. Joel do Gás cotado pra comandar Câmara

Dono de um perfil mais pra conciliador do que beligerante, Joel do Gás foi reeleito no último domingo para o segundo mandato como vereador em Santa Bárbara d’Oeste e hoje é o nome mais cotado para assumir a presidência da Câmara para o biênio 2021-22.

Ele teve 1.344 votos e foi o terceiro mais votado do partido, mas é visto como ‘de confiança’ pelo grupo que deve comandar a prefeitura nos próximos quatro anos.

Caso seja mesmo presidente da Câmara, Joel vai ter que usar o conhecimento acumulado nos 4 anos anteriores e lidar com a eleição de 2022, que deve ser a mais importante para deputado de Santa Bárbara do século, com um candidato com reais chances de eleição.