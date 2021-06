Joel e Eliel vão a evento de Doria

Os vereadores Joel Cardoso, o Joel do Gás (PV), presidente do Legislativo barbarense, e Eliel Miranda (PSD) participaram de cerimônia, hoje (18), na cidade vizinha de Piracicaba, em que o governador do Estado de São Paulo, João Doria, anunciou também investimentos em terras barbarenses. Doria iniciou a agenda da manhã com a assinatura do projeto de lei que autoriza a criação da Região Metropolitana de Piracicaba e, na sequência, cumpriu uma extensa agenda ao lado de diversos secretários de Estado, deputados e autoridades municipais.

Junto ao secretário Estadual de Logística e Transportes, João Octaviano Machado Neto, foi autorizada a liberação de R$ 13,7 milhões em obras e conservação especial da rodovia Comendador Américo Emílio Romi (SP-306), que beneficia os municípios de Capivari e Santa Bárbara d’Oeste. O trecho de 20,2 quilômetros recebe tráfego de 10 mil veículos por dia e terá recapeamento e reabilitação da sinalização horizontal por meio do programa Estrada Asfaltada, do DER (Departamento de Estradas de Rodagem). Com as melhorias, a SP-306 dará mais agilidade e segurança no escoamento da produção agrícola e industrial da região.

A área de assistência social também ganhou destaque na região. Doria e a Secretária Estadual de Desenvolvimento Social Célia Parnes formalizaram a entrega do Centro Dia Idoso Maria de Lourdes Alves da Silva, no bairro Cândido Bertini, em Santa Bárbara do d’Oeste. A unidade pode atender até 50 idosos e recebeu investimento de investidos R$ 500 mil do Governo do Estado. Durante a cerimônia no Teatro do Engenho Central, Doria também anunciou entrega de 3 mil vouchers de cestas – 2 mil para Piracicaba e mil para Santa Bárbara d’Oeste – do programa Alimento Solidário.

“É com grande alegria que recebemos a notícia desses investimentos estaduais, uma vez que contemplam áreas diretamente relacionadas à qualidade de vida da população barbarense, seja no que concerne à infraestrutura rodoviária, ao atendimento da população idosa ou a necessidades mais urgentes, especialmente nesse contexto de pandemia que ainda enfrentamos, como cestas básicas”, declarou o presidente Joel do Gás.