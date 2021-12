Joel do Gás segue estilo low profile e vai bem na CM SBO

Presidente da Câmara de Santa Bárbara eleito depois de ter sido nome forte do PV na eleição para vereador de 2020, Joel do Gás parece seguir os passos (de sucesso) do ex-prefeito Denis Andia e do prefeito Rafael Piovezan. Com poucos relevantes na pauta e alguma polêmica a administrar, Joel passou incólume no até agora maior desafio de sua carreira política.

Ao lado do vice-prefeito Felipe Sanches (sem partido), Joel tem sido o esteio do governo na Câmara- e tem se saído com louvor nos desafios. Ainda não se sabe qual será seu futuro político. Jovem, ele pode esperar e ‘entrar no bonde’ da vitória que hoje é liderado por Andia e Piovezan. O próximo desafio será 2022, com Andia vindo candidato e o time precisando estar unido para encontrar seu caminho para 2024 e além.