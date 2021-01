Joel do Gás eleito presidente da Câmara de Santa Bárbara

Joel do Gás foi eleito presidente da Câmara de Santa Bárbara nesta sexta-feira com 11 votos. Na chapa, Careca do Esporte foi escolhido para 1º secretário e Carlos Fontes 2º secretário, formando a mesa diretora.

A disputa foi bastante acirrada e os vereadores da “oposição” – bastante articulados – falaram em ‘independência da Câmara.

A escolha do presidente foi definida após bastante movimentação nos bastidores e pressão do grupo de Jesus, que é formado basicamente por novatos.

Composição chapa Presidente Joel do Gás

Vice-Presidente Carlão Motorista

1º secretário Careca do Esporte

2º secretário Carlos Fontes

Composição chapa Presidente Jesus Vendedor

Vice-Presidente Eliel Miranda

1º secretário Felipe Corá

2º secretário Reinaldo Casemiro