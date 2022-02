Com 277 votos, Joãozinho do Quiosque assume vaga na Câmara

O suplente do Cidadania vereador Joãozinho do Quiosque assume esta quinta-feira uma vaga na Câmara de Americana. Eleito em 2012, Joãozinho não conseguiu se reeleger em 2016 e ficou suplente agora em 2020. Ele assume a vaga do afastado Dr Otto (que também é suplente).

Ainda antes de Joãozinho está a médica Dra Rosangela, impedida de assumir agora por ter contrato de prestação de serviço com a prefeitura de Americana.

O presidente da Câmara, Thiago Martins (PV) explicou, antes do início da sessão, o afastamento de Rosângela.

“Recebemos um protocolo de uma denúncia de um munícipe dizendo que a vereadora tinha um contrato vigente com a prefeitura municipal. Antes de qualquer atitude, encaminhamos a denúncia para o jurídico para um parecer. O jurídico solicitou mais algumas informações e, como houve uma denúncia, também demos o direito da vereadora Rosângela se manifestar. Assim que ela se manifestar e provar que está tudo dentro da lei, ela poderá voltar a exercer a suplência”, disse Thiago.

O presidente ainda ressaltou que, até que tudo seja esclarecido, os pagamentos de Rosângela foram suspensos – ela participou de duas sessões.

MANENTE- Joãozinho destacou que, primeiramente, deseja a melhora do amigo Dr Otto. Ele pretende ressaltar as importantes verbas vindas para Americana via deputado Alex Manente.