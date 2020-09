João Nicolau Abdalla fechada por 45 dias a partir desta terça

A Avenida Nicolau João Abdalla permanecerá fechada no trecho entre a Avenida Atílio Dextro e a rotatória da Suzano Papel e Celulose a partir desta terça-feira (15/9), devido a obras de duplicação e recomposição asfáltica. O prazo de execução é de 45 dias, tempo em que o local ficará interditado, e o motorista deve ficar atento às sinalizações de desvios.

O motorista que estiver no sentido Centro-bairro Antonio Zanaga terá que acessar o desvio na rotatória da Rua Carioba com a Avenida Europa, seguindo pela Avenida do Compositor, Rua Tom Jobim, Avenida da Música, Rua José Nicoletti, chegando à Avenida Nicolau João Abdalla.

Já para quem vai no sentido bairro-Centro, o desvio será pela Avenida Atílio Dextro, Avenida da Música, Avenida do Compositor, acessando dessa maneira a rotatória da Rua Carioba com a Avenida Europa.